ANÁLISIS | Un grupo de multimillonarios tecnológicos se están inclinando por Trump, pero no porque compartan el extremismo cristiano de derecha

En otras palabras: no es que los multimillonarios amen a Trump, es que realmente no les agrada Lina Khan, la principal defensora antimonopolio del presidente Joe Biden; o Gary Gensler, el policía de Wall Street que no ha ocultado su hostilidad hacia los activos digitales.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.