ANÁLISIS | La visión de J. D. Vance de la política, según su libro “Hillbilly Elegy”

“Barack Obama golpea el corazón de nuestras inseguridades más profundas. Él es un buen padre mientras que muchos de nosotros no lo somos. Él va de traje a su trabajo mientras que nosotros vamos en overol, si es que tenemos la suerte de tener un trabajo. Su mujer nos dice que no deberíamos dar a nuestros hijos ciertos alimentos, y la odiamos por ello, no porque pensemos que se equivoca, sino porque sabemos que tiene razón”.

“Pensé en la Ley GI y en cómo me ayudaría a cambiar el endeudamiento por la libertad financiera. Sabía que, sobre todo, no tenía otra opción. Estaba la universidad, o nada, o los Marines, y no me gustaba ninguna de las dos primeras opciones”.

“Cada dos semanas, recibía una pequeña paga y me fijaba en la línea donde se deducían de mi salario los impuestos federales y estatales sobre la renta. Con la misma frecuencia, nuestro vecino drogadicto compraba filetes T-Bone, que yo era demasiado pobre para comprarme, pero que el Tío Sam me obligaba a comprar para otra persona. Esta era mi mentalidad cuando tenía diecisiete años y, aunque hoy estoy mucho menos enojado que entonces, fue mi primer indicio de que las políticas del “partido de los trabajadores” de mamá, los demócratas, no eran todo lo que decían ser”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.