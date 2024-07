El ataque a Trump reabre un capítulo escalofriante en la política estadounidense

“No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es repugnante, es repugnante, es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos tolerar esto”, dijo Biden.

“Todo el mundo parece muy enfadado. Da la impresión de que hay mucha gente enfadada. No me sorprende que esto haya ocurrido. Me sorprende que yo estuviera sentado allí y que esto ocurriera a mi lado”, afirmó. “Es horrible. No deberíamos estar en un nivel de discurso político en este país en el que esto vaya a ocurrir”.

