El Gobierno de Daniel Ortega dice que excarcelará a unos 1.500 presos

“Ya me imagino esos titulares de los periodicuchos, porque esos personajes de pasquín no reconocen los derechos de los humildes. Ah no, porque no son humildes, entonces no tienen derechos. Solo tienen derechos las personas que han atentado contra la paz, que son de ellos, de su ejército de forajidos…? Ni siquiera es esa palabra. Sus grupos, grupúsculos de forajidos”, expresó Murillo al referirse a quienes se oponen al régimen y que piden la liberación de más de un centenar de personas que fueron detenidas por cuestionar el Gobierno de Daniel Ortega.

