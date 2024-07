Más de 20 muertos en ataques rusos contra ciudades de Ucrania y hospital infantil en Kyiv

“Todo era humo, no había aire para respirar. El médico estaba herido por la metralla. Las ventanas y las puertas volaron por los aires. Una enfermera del hospital resultó gravemente herida”, añadió Sardudinova. “Todavía me tiemblan las manos. Ahora no dejan entrar a nadie, temen que se derrumbe”.

