Kevin Bacon se disfrazó para pasar el día como una persona normal: “Apesta. Quiero volver a ser famoso”

“La gente me pasaba por alto, no era amable. Nadie dijo: ‘Te amo’. Tuve que hacer cola para, no sé, comprar un maldito café o lo que sea”, observó Bacon tímidamente. “Pensé: Esto apesta. Quiero volver a ser famoso”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.