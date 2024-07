A medida que Biden se aferra, algunos de los principales demócratas lo quieren fuera de la carrera esta semana

En respuesta al editorial de The New York Times del viernes, que pedía a Biden que abandonara la nominación, un asesor de Biden se puso en contacto con CNN para decir lo siguiente: “Esa m****a es como combustible en mis venas, me encanta”. The New York Times no apoyó a Biden en 2020.

“La madre de Joe solía decir que Dios nunca nos da una cruz demasiado pesada”, dijo. “Joe no es sólo la persona adecuada para el trabajo; es la única persona para el trabajo… La madre de Joe tenía razón, no hay cruz que no pueda llevar, que no cargue con ella por nuestro país y nuestra democracia”.

“Tenemos que ser honestos con nosotros mismos en que no fue sólo una noche horrible”, dijo el representante de Illinois Mike Quigley a Kasie Hunt en “CNN This Morning” el martes. “Claramente tiene que entender, creo, a lo que está llegando es que su decisión no sólo afecta a quién va a servir en la Casa Blanca los próximos cuatro años, sino quién va a servir en el Senado, quién va a servir en la Cámara, y tendrá implicaciones para las próximas décadas”.

