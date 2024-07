Cómo evitar el estereotipo del “estadounidense estúpido” al viajar al extranjero

Como mínimo, se reirán contigo, no de ti. ¿No me crees? Fíjate en cómo he utilizado esta misma técnica contigo al principio de este artículo. Créeme. Pon en práctica este consejo y nadie volverá a poner los ojos en blanco ni a dudar de tu inteligencia.

Me explico. Como he dicho antes, acepto que todo el mundo haga estupideces, y yo no soy una excepción. He hecho muchas cosas realmente “estúpidas” al viajar en el pasado, y estoy seguro de que haré muchas más cosas “estúpidas” en el futuro.

Eres un invitado en su casa. No puedes esperar que el otro equipo tenga la misma comida, entretenimiento, transporte y hospitalidad. Tu apoyo a tu equipo puede ser un insulto automático al equipo anfitrión (aunque no sea tu intención insultarlo), y si no cumples las normas, te echarán del estadio.

Cuando viajé a Roma por primera vez, me subí a un taxi y le pregunté al conductor: “¿Cuánto cuesta llegar a este hotel?”. Me contestó: “80 euros”. Inmediatamente le dije que parara. Saqué mis maletas, lo que le enfadó mucho, y salí de su automóvil. Después llamé al hotel e hice la misma pregunta. Me dijeron que no serían más de 5 euros.

No me malinterpreten, cuando estoy en casa, en Nueva York, me desahogo y nadie se da cuenta. Sin embargo, cuando viajo al extranjero, siempre me cuido de mantenerlo, como si fuera un susurro.

Cuando me mudé por primera vez a Europa, la gente me preguntaba a menudo: “¿Por qué gritas?”. Siempre me sorprendía. Yo hablaba con mi voz normal. No creía que estuviera gritando.

Durante años, pensé tontamente que lo que decía o hacía interesaba de verdad a los que me rodeaban. No tenía ni idea de que me estaba avergonzando a mí misma y ahuyentando a la gente. Cuando conozcas a gente en el extranjero, intenta darte cuenta de si están realmente interesados (por ejemplo, si te hacen muchas preguntas de seguimiento, si te miran a los ojos, si desarrollan tus historias, si te piden que participes, etc.) o si sólo están siendo educados.

