A los ladrones les encanta Lego. Los coloridos ladrillos de plástico son una mina de oro para los delincuentes

En Filadelfia, la Policía registró una serie de robos de sets de Lego en los últimos meses en tiendas como Barnes & Noble y Target, con sets robados valorados entre US$ 250 y US$ 1.000 cada uno. Target dijo a CNN que no tenía ninguna información que compartir sobre los robos de Lego en sus tiendas. Barnes & Noble no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

