Diplomáticos extranjeros reaccionan con horror ante el pésimo desempeño del debate de Biden

Los medios de comunicación británicos se hicieron eco de la reacción diplomática. Con una unanimidad inusitada, el Financial Times declaró: “Los demócratas entran en pánico”, y los incontenibles tabloides, famosos por sus críticas mordaces, se unieron al coro: “Joe’Matosed”, declaró The Sun, el tabloide más popular de Gran Bretaña. Otro medio, el izquierdista The Guardian, se sumó: “Biden bombardeado”. Los tropiezos de Biden en el escenario del debate de Atlanta tocaron una fibra sensible en todo el continente. Europa se despertó con las emisoras de radio difundiendo sus comentarios, a veces titubeantes y aparentemente confusos. Ningún país fue inmune a la preocupación por la actuación de Biden. Incluso en Francia, que se enfrenta a sus propias elecciones sorpresa este fin de semana, en las que la alianza del presidente Emmanuel Macron se enfrenta a un desafío de extrema derecha, los periódicos dedicaron tiempo a lamentar las debilidades del hombre que visitó el país hace sólo unas semanas.

