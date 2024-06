Trump hizo más de 30 afirmaciones falsas en el debate del jueves, muchas más que Biden

En general, los economistas coinciden en que los aranceles hacen subir los precios. El Instituto Peterson de Economía Internacional estimó recientemente que el arancel general del 10% propuesto por Trump, junto con su propuesta de imponer un arancel del 60% a todas las importaciones procedentes de China, costaría al hogar típico de ingresos medios al menos US$ 1.700 dólares al año. Y los economistas de JP Morgan estimaron en 2019 que los aranceles que Trump impuso a unos US$ 300.000 millones de productos fabricados en China costarían al hogar estadounidense medio US$ 1.000 al año.

“La afirmación es falsa porque las importaciones chinas de crudo de Irán no se han detenido en absoluto”, dijo a CNN en noviembre Matt Smith, analista principal de petróleo para las Américas en Kpler, una firma de inteligencia de mercado. Las estadísticas oficiales de China no registraron ninguna compra de crudo iraní en el último mes parcial de mandato de Trump, enero de 2021, y ninguna en la mayor parte del primer año de mandato de Biden. Pero eso no significa que las importaciones de China cesaran; los expertos de la industria dicen que es ampliamente conocido que China ha utilizado una variedad de tácticas para enmascarar sus continuas importaciones de Irán.

“¿Quieres saber por qué? Porque Irán estaba en quiebra conmigo. No dejaría que nadie hiciera negocios con ellos. Se quedaron sin dinero. Estaban arruinados”, dijo. “No tenían dinero para Hamas, no tenían dinero para nada. No hay dinero para el terrorismo. Por eso no hubo terror alguno durante mi administración. Este lugar, el mundo entero, está explotando bajo su mando”.

No hay ninguna grabación pública de Trump haciendo tales comentarios, por lo que no podemos calificar definitivamente de falso el desmentido de Trump. Pero el relato de los comentarios de Trump no se basa únicamente en fuentes anónimas del artículo de The Atlantic.

Bajo la administración Obama, Estados Unidos pagó US$ 1.000 millones de un compromiso de US$ 3.000 millones que hizo originalmente en 2014. Después de que Trump retirara al país del Acuerdo de París, Estados Unidos no pagó nada al objetivo de financiación mundial. Y aunque el presidente Joe Biden prometió US$ 11.400 millones anuales por parte de Estados Unidos, este nivel de financiación no se ha materializado. Esto se debe a que el Congreso, responsable de asignar el presupuesto de la nación, sólo ha asignado una fracción de esa cantidad: aproximadamente US$ 1.000 millones en 2022.

La afirmación de Trump “obviamente no” es cierta, dijo Mary Ziegler, profesora de derecho de la Universidad de California en Davis, experta en la historia del debate sobre el aborto en Estados Unidos. Ziegler, que tampoco quería que se revocara Roe, dijo en una entrevista en abril: “La mayoría de los juristas probablemente siguen a la mayoría de los estadounidenses, que no querían revocar Roe vs. Wade… No es que los juristas fueran de algún modo atípicos”.

Las repetidas falsedades de Trump incluyeron sus afirmaciones de que algunos estados liderados por los demócratas permiten que los bebés sean ejecutados después del nacimiento, que todos los juristas y toda la población en general quería que se anulara Roe vs. Wade, que no hubo ataques terroristas durante su presidencia, que Irán no financió grupos terroristas durante su presidencia, que Estados Unidos ha proporcionado más ayuda a Ucrania que Europa, que Biden durante años se refirió a los negros como “súper depredadores”, que Biden está planeando cuadriplicar los impuestos a la gente, que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó 10.000 tropas de la Guardia Nacional para el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, que los estadounidenses no pagan el costo de sus aranceles a China y otros países, que Europa no acepta automóviles estadounidenses, que él es el presidente que obtuvo la aprobación del programa Elección de los Veteranos en el Congreso, y que el fraude empañó los resultados de las elecciones de 2020.

