Debate presidencial entre Biden y Trump en CNN: quiénes son los moderadores, duración, reglas y formato

Las encuestas que cumplen con estos estándares son las comisionadas por CNN, ABC News, CBS News, Fox News, Marquette University Law School, Monmouth University, NBC News, The New York Times/Siena College, NPR/PBS News Hour/Marist College, Quinnipiac University, The Wall Street Journal y The Washington Post.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.