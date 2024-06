ANÁLISIS | Las mujeres que enfrentan a Maduro en las elecciones sin estar en la boleta

Como no podía concretar su inscripción Machado y la Plataforma Unitaria propusieron en marzo el nombre de Corina Yoris como sustituta. Pero surgió otro obstáculo: la oposición denunció problemas técnicos para formalizar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) la postulación de la filósofa, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. De momento no ha habido una respuesta oficial del CNE sobre la razón por la cual Yoris no pudo registrarse, pese a que CNN ha consultado al organismo para conocer su versión.

