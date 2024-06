Cancillería de Ecuador revoca la visa de Alondra Santiago, periodista cubana que residía de forma permanente en el país

“Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de revocatoria de visa por parte de Cancillería. Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio”, precisó Santiago.

