Milei volverá a España aún con los rezagos de la crisis diplomática; las autoridades en Madrid le piden respeto a las instituciones

“Cuando hablamos de discusión saldada es porque efectivamente se terminó, no hay mucho más por agregar. Toda la connotación adicional, lo que puedan tener tuits o lo que pueda tener una declaración… tienen un marco del mismo debate que no va a llegar a ningún punto común porque no lo hay”, zanjó Adorni en la Casa Rosada.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.