Un año después de la tragedia del Titán, un submarino planea volver al Titanic

“En algún momento, la seguridad es pura pérdida de tiempo”, dijo Rush en una ocasión al periodista David Pogue. “Si quieres estar seguro, no salgas de la cama. No te subas al coche. No hagas nada”.

En particular, su fundador, Stockton Rush, una de las cinco personas que murieron a bordo del Titan, insistió en que su casco de fibra de carbono no convencional era seguro, incluso después de que los expertos le advirtieran de que no era tan seguro como el titanio, más caro, utilizado por sus rivales.

