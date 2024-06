¿Cuándo se convertirá el ciclón del golfo de México en la tormenta tropical Alberto y cuándo tocará tierra?

El SMN indica que el sistema ya será la tormenta tropical Alberto a las 8 a.m. ET (6 a.m. tiempo del centro de México) del miércoles y estará ubicada a 270 km al noreste de Cabo Rojo, Veracruz, y a 275 km al este-sureste de La Pesca, Tamaulipas.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.