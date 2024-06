CEO de Boeing admite que la empresa está “lejos de ser perfecta” después de una avalancha de fallas de seguridad

“Tengo serias preocupaciones sobre la seguridad de los aviones 787 y 777, y estoy dispuesto a asumir riesgos profesionales para hablar de ellos”, dijo Salehpour en su declaración inicial. Dijo que cuando expresó sus preocupaciones: “Me ignoraron. Me dijeron que no creara retrasos. Francamente, me dijeron que me callara”.

