ANÁLISIS | Biden y Trump libran un furioso duelo antes del debate presidencial

Se espera que Biden se dirija a Camp David a finales de esta semana para un intenso entrenamiento de debate en el que participará su ex secretario general de la Casa Blanca, Ron Klain, que lleva décadas instruyendo a los candidatos demócratas antes de los debates. Trump celebró un foro político con un grupo de asesores y los senadores Marco Rubio de Florida y Eric Schmitt de Missouri cuando estuvo en Washington la semana pasada. Sus asesores insistieron en que el expresidente no se dedicaría necesariamente a la preparación tradicional de los debates, sino que se basaría en entrevistas y mítines para perfeccionar su enfoque. Sin embargo, las entrevistas de Trump, la mayoría con medios conservadores, suelen estar llenas de preguntas blandas. Y se saltó todos los debates de las primarias del Partido Republicano, por lo que podría no estar totalmente preparado cuando Biden se meta en su parrilla.

