Ella pensó que había encontrado el amor en un club anfitrión japonés. Luego las facturas se dispararon y la obligaron a trabajar como prostituta

“Sigo haciendo trabajo sexual porque no puedo permitirme el lujo de irme. No quiero hacer este trabajo. Siento que me voy a desmoronar”, dijo Yu.

“Trabajamos turnos de más de 10 horas. Cada hora había un espectáculo y me elegían y luego me compraban. Me entristeció mucho ver que compraron a unas 100 niñas, incluyéndome a mí”, dijo.

“Me preguntó: ‘¿Cómo me vas a pagar?’ y cuando le dije que no lo sabía, me dijo: ‘Vete al extranjero a trabajar como trabajador sexual’”, dijo Yu.

