ANÁLISIS | Trump recibió el regalo de cumpleaños perfecto: la capitulación total del Partido Republicano

Pero la imagen más llamativa de la jornada fue un apretón de manos entre McConnell y el expresidente captado en una foto por Doug Mills, de The New York Times, que resume una época. El veterano senador de Kentucky nunca ha ocultado su desprecio por Trump, aunque siempre ha buscado preservar su propio poder y no dio pasos para condenarle en los juicios del Senado tras sus dos juicios políticos. La aversión ha sido mutua, con el expresidente arremetiendo contra McConnell como “el viejo cuervo” en los mítines y haciendo comentarios racistas sobre la esposa de McConnell, la exsecretaria de Transporte Elaine Chao.

