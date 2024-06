Rehén israelí sufrió “castigos” durante ocho meses de cautiverio a manos de Hamas, según su familia

“Hubo periodos en los que casi no recibieron comida, otros en los que fue un poco mejor, pero en general, la combinación del estrés psicológico, la desnutrición o no recibir suficiente comida o no recibir el tipo adecuado de comida, la negligencia médica, estar limitados al espacio, no ver el sol y todas las demás cosas tienen un efecto significativo en la salud”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.