Blinken expresa su frustración por los cambios en el acuerdo de alto el fuego en Gaza solicitados por Hamas

Blinken, a diferencia de un funcionario israelí que habló antes con CNN, no llegó a describir la respuesta de Hamas como un rechazo de la propuesta, y dijo que creía que las “lagunas” son “salvables”. Aun así, el alto diplomático estadounidense dejó clara su exasperación tanto por los cambios propuestos por Hamas como por el tiempo que tardó en responder: 12 días. No entró en detalles concretos sobre los cambios, pero siguió echando la culpa exclusiva del estancamiento del acuerdo, y de la prolongación del sufrimiento de los palestinos de Gaza, al grupo terrorista designado por Estados Unidos, y no a Israel.

