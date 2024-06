Un tribunal español ordena prisión para tres aficionados por insultos racistas a Vinícius Jr., estrella del Real Madrid

En una publicación en las redes sociales, la superestrella brasileña Vinícius Jr. dijo: “Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha era en vano y que debería limitarme a ‘jugar al fútbol’. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de los racistas. Esta primera condena penal de la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”.

