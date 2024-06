OPINIÓN | El futuro de la princesa Kate

No hay que ser pesimistas, porque ―según todos los indicios― la princesa parece estar en camino a la recuperación, por lo que podría sentirse lo suficientemente fuerte como para involucrarse mucho con los niños y seguir siendo una madre activa. Ojalá siga así. Aunque la recuperación va bien, los pacientes en estas condiciones a veces no pueden ver a mucha gente porque son susceptibles de enfermarse y no quieren que su salud se vea comprometida.

