Minería de litio en Argentina sigue afectando a comunidad, pese a fallo judicial

“Dice el dicho que si no hay agua no hay vida, y eso fue lo que pasó en la vega”, explica Guitián. Su familia vivió en esa zona por más de 100 años y asegura que la gente que vivía allí “ahora no tiene nada” y que tuvieron que trasladarse porque “ya no se puede criar nada hoy en día”.

(CNN Español) — Una corte argentina pidió un informe medioambiental integral por el daño que un proyecto de extracción de litio generó en una comunidad, pero pese al fallo todavía no se cumplió el pedido de información y los proyectos continúan afectando en la zona. El fallo prevé que no se concedan nuevos permisos hasta no tener los estudios correspondientes.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.