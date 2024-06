“House of the Dragon” se prepara para la guerra en una segunda temporada intensa

“House of the Dragon” comienza su segunda temporada el 16 de junio a las 9 p.m. ET en HBO, que, al igual que CNN, es una unidad de Warner Bros. Discovery.

“House of the Dragon”: la primera temporada mostró la increíble evolución de los dragones desde “Game of Thrones”

En ese sentido, mientras que otras series han buscado igualar a “Game of Thrones” en evocar espectáculo y grandeza (ninguna más que “The Lord of the Rings” en Prime Video de Amazon, cuyas deficiencias se deben más a los personajes y la historia), poco en la televisión puede realmente rivalizar con el alcance y la escala de “House of the Dragon”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.