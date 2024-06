Trump prometió hacer un anuncio sobre los medicamentos abortivos, pero eso no ocurrirá pronto

El profesor de Derecho de Drexel, David S. Cohen, lo expresó así: “Se trata de unas elecciones decisivas para el futuro del aborto en este país, no por la prohibición nacional, sino por la Ley Comstock. Y yo no creo que esa sea la interpretación correcta de la Ley Comstock, pero no importa lo que yo piense. Todo lo que importa es si tienes un Departamento de Justicia, que piensa que es la interpretación correcta, y cinco jueces del Tribunal Supremo que están de acuerdo”.

