ANÁLISIS | La visita de Biden a la conmemoración del Día D puede marcar el fin de una era estadounidense

Las naciones europeas, ya sacudidas por los constantes ataques a la OTAN del virtual candidato presidencial republicano Donald Trump en su primer mandato, se vieron aún más sacudidas por su reciente comentario de que dejaría que Rusia hiciera “lo que le diera la gana” con los aliados a los que consideraba que no “pagaban sus facturas” en gastos de defensa. El comentario debilitó el credo fundacional de la OTAN de autodefensa mutua, sin el cual la alianza no tiene sentido. Algunos de los ex asesores de Trump han advertido de que podría intentar salir de la alianza si gana un segundo mandato en noviembre. Incluso si gana Biden, cada vez hay más indicios de que la voluntad de los estadounidenses de mantener las garantías de seguridad, incluso a antiguos enemigos como Alemania y Japón que les ganaron 80 años de paz, puede estar menguando.

“No podemos permitirlo. Rendirnos a los matones, doblegarnos ante los dictadores es sencillamente impensable. Si lo hiciéramos, estaríamos olvidando lo que ocurrió aquí, en estas playas sagradas. No nos equivoquemos: no nos doblegaremos, no olvidaremos”, afirmó.

