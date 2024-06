“Una nueva vida”: Ucranianos que sufrieron amputaciones viajan a Alemania para recibir prótesis a medida

“La guerra aún no ha terminado. Nuestro trabajo aún no ha terminado”, afirma Sayko-Kazakov. “A menudo pienso en los chicos que trabajaron conmigo en el frente. Tantos perdieron la vida. Tantos que saqué a hombros. Me duele. Cuando volvamos, podremos ser útiles en el frente, por ejemplo montando drones”.

Kushnirov y Sayko-Kazakov están entre los primeros de los 60 soldados ucranianos gravemente heridos que recibirán tratamiento en Alemania, gracias a la ONG “Life Bridge Ukraine”, con sede en Berlín. Esperan empezar pronto lo que consideran una nueva vida. “Mi médico me llamó y me dijo que había una oportunidad de ir al extranjero para que me pusieran una prótesis. Así que dije que sí”, cuenta Vitaliy. “Antes éramos cientos, ahora hay miles de personas como yo”.

