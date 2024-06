OPINIÓN | Por qué tenemos menos sexo

Muchas mujeres (y algunos hombres) también están asumiendo su decisión de renunciar por completo al sexo o durante un periodo, algunas quizá impulsadas por sus reacciones negativas a una reciente campaña de la aplicación de citas Bumble que parecía menospreciar la abstinencia sexual (en medio de las reacciones, Bumble se disculpó por los anuncios y los retiró). Incluso la actriz supersexy Julia Fox anunció su celibato, vinculándolo a nuestro momento cultural y político. “Creo que, con la anulación del caso Roe vs. Wade y el despojo de nuestros derechos, es una forma de recuperar el control”, dijo a Andy Cohen en el programa Watch What Happens Live. “Es una pena que tenga que ser de esa manera, pero no me siento cómoda hasta que las cosas cambien”.

Esto no es exactamente progreso feminista. Si las jóvenes se sienten realmente más libres para renunciar a las relaciones sexuales que no desean, estupendo. Pero no está claro que eso sea lo que está provocando el declive sexual actual. Y la mayoría de las mujeres también desean sexo y merecen tener relaciones sexuales que les hagan sentir bien. Que demasiados hombres heterosexuales no puedan o no quieran hacerlo es un problema.

Nota del editor: Jill Filipovic es periodista con sede en Nueva York y autora del libro “OK Boomer, Let’s Talk: How My Generation Got Left Behind”. Síguela en Twitter. Las opiniones presentadas en esta nota le pertenecen exclusivamente a su autora.

