Kylian Mbappé, nueva estrella para un Real Madrid estelar: el club anuncia su fichaje tras ganar la Champions

Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid 2:7 Mbappé llega a un Real Madrid lleno de estrellas Kylian Mbappé estará ahora en el club más ganador de España y de Europa con la Champions League, un trofeo que nunca pude ganar con el PSG en sus 11 años de estancia en el club parisino. Ahora, no obstante, las cosas serán diferentes: mientras que en el PSG casi toda la atención estaba centrada en Mbappé, aun con astros como Lionel Messi y Neymar a su lado, en el Real Madrid estará plagado de estrellas de un calibre similar al suyo. Entre estas estrellas, tenemos al inglés Jude Bellingham (20 años) y al brasileño Vinicius Jr. (23 años), quienes a su corta edad son dos de los favoritos a ganar el Balón de Oro 2024. “Será interesante ver lo que puede hacer en ese tipo de entorno”, dijo Raphaël Jucobin, experto en fútbol francés, a CNN antes del fichaje. “No solo tendrá competencia en el campo, sino también fuera de él, como imagen del club. Así que creo que probablemente veremos una cara diferente de Mbappé en ese sentido”. “Es consciente de dónde se mete. Sabe lo que tiene que hacer. Es un jugador bastante adaptable en ese sentido, sabe cuándo debe quedarse en un segundo plano. A veces ha sido así en la selección francesa. “Le gusta ser el centro de atención, le gusta asumir funciones de liderazgo, pero creo que es consciente de que al principio tendrá que abrirse camino en el Real Madrid. No se lo van a poner fácil”. Por su parte, antes del anuncio del Real Madrid, Mbappé dijo que le entusiasma el reto de jugar en un nuevo país. “Quiero ser feliz”, comentó Mbappé a Amanda Davies, de CNN Sport, tras ser coronado como Mejor Jugador Masculino en la edición inaugural de los Globe Soccer Awards Europe en Cerdeña, Italia, el martes 28 de mayo. “Voy a dejar mi país por primera vez”, añadió Mbappé. “Va a ser una experiencia increíble y no puedo esperar a estar en mi nuevo club. Quiero ganar trofeos… Cuando hablas de fútbol, [se trata de] ganar trofeos, de estar con nuevos compañeros de equipo”. Con información de Matias Grez, Amanda Davies, Aleks Klosok y Martin Bourke, de CNN.

