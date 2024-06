Otro juicio (ahora el del hijo de Biden) profundizará el enredo legal de las elecciones de EE.UU.

“Ese jurado fue seleccionado en parte por Donald Trump y sus abogados. Examinaron a cada uno de los jurados. Tenía todos los derechos que tiene cualquier otro acusado penal en esa sala”, dijo Schiff, también en el programa “State of the Union” el domingo. “Este jurado ordinario de pares lo declaró culpable de todos los cargos. Entonces, si no quieres ser juzgado en Nueva York, no cometas crímenes en Nueva York”.

Lara Trump, nuera del expresidente y copresidenta del Comité Nacional Republicano, le dijo a Kasie Hunt de CNN en el programa “State of the Union” el domingo que Trump había sido tratado injustamente. “Si su nombre hubiera sido otro que Donald Trump, este caso nunca habría visto la luz”, dijo. “Lo que la gente está viendo ahora es que no pueden confiar en nuestro sistema judicial. (La gente) está muy preocupada por el país que enfrentamos si este es el precedente que estamos sentando en Estados Unidos”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.