Las 5 propuestas clave de Claudia Sheinbaum para el Gobierno de México

Sheinbaum expone que aumentará el salario mínimo para que en los siguientes años tenga un aumento nominal del 11% anual. Durante el actual gobierno, el salario mínimo ha tenido seis aumentos, el más reciente entró en vigor el pasado 1 de enero, cuando pasó de 207,44 (US$ 12,06) a 248,93 (US$ 14,48) pesos diarios, y en la Zona Libre de la Frontera Norte pasó de 312,41 (US$ 18,17) a 374,89 (US$ 21,80) pesos diarios.

