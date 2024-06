El embajador de Reino Unido en México fue despedido después de apuntar con un arma a un colega, según el Financial Times

El sitio web del gobierno del Reino Unido indica que Benjamin ya no es un enviado. En el sitio web de su biografía dice: “Jon Benjamin fue embajador del Reino Unido en México entre 2021 y 2024”, y enumera ese puesto en una sección titulada: “Funciones anteriores en el gobierno”. El sitio no explica por qué ya no desempeña ese papel.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.