Lo que la campaña de Biden cree que significa el veredicto de Trump

Sin embargo, un veredicto de culpabilidad es un veredicto de culpabilidad, y 34 de ellos no son una mala noticia para la campaña de Biden cinco meses antes del día de las elecciones. Las condenas podrían no influir de manera importante en las elecciones, dijeron a CNN personas cercanas a los esfuerzos de reelección de Biden, pero una absolución podría haber ayudado realmente a Trump, y eso hace que el fallo histórico del jueves sea una victoria para la campaña de Biden, aunque solo sea porque no es una pérdida.

