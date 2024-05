Llevaba apenas cinco días de conocer a su futuro marido cuando éste le propuso matrimonio. Esto es lo que pasó cuando dio el sí

Estos dos, en opinión de Meryl, no eran diferentes. Pero uno de los chicos, en particular, le llamó la atención: “Tenía el pelo largo y barba. Estaba sentado en una silla. Me pareció guapo”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.