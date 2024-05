Autoridades en EE.UU. desmantelan red de tráfico sexual supuestamente relacionada con el Tren de Aragua

Machado declaró que había llegado a la localidad dos semanas atrás, que necesitaba un trabajo y solo estaba tratando de ahorrar dinero. Un amigo, al que no identificó, le ofreció un trabajo que consistía en enviar mensajes a “clientes” para arreglar encuentros sexuales con las víctimas 1 y 2. También reconoció que aunque sabía que “estaba en problemas” por lo que hacía, hasta hacía poco no se había dado cuenta de cuán serio era esto. El juez fijó la fianza en US$ 200.000.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.