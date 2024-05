¿Qué es y cómo funciona la veda electoral en México?

Este lapso, también conocido como “silencio electoral”, comprende desde los tres días previos a la jornada electoral, es decir, desde las 0:00 horas, 02 a.m ET, del 30 de mayo, hasta el cierre de las casillas, el 2 de junio a las 6 p.m. hora local, 8 p.m ET.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.