Los primeros bebés de las redes sociales ya son adultos. Algunos abogan por leyes que protejan a los niños del exceso de información que comparten sus padres

“Si tu hijo publicara cosas como: ‘Oh, sabes, mi madre acaba de tener una pelea muy fuerte con su colega en el trabajo el otro día’. Oh, mi mamá no cerró este negocio en el trabajo, y podría ser despedida’. Mi madre y mi padre no se llevan bien porque él pasa demasiado tiempo en el bar”, explica McCarty. “Es la intimidad de lo que se comparte lo que los extraños no tienen derecho a saber”.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.