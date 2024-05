La campaña de Biden prueba una nueva táctica: Robert De Niro se presenta a las puertas del tribunal durante los alegatos finales del juicio contra Trump

“Por eso necesitaba participar y quería participar en el nuevo anuncio de Biden-Harris, porque muestra la violencia de Trump y nos recuerda que usaría la violencia contra cualquiera que se interpusiera en el camino de su megalomanía y codicia”, dijo De Niro. “¿Creen que Trump ha dado alguna vez un puñetazo o ha recibido uno? Este tipo corrió y se escondió en el búnker de la Casa Blanca cuando había manifestantes fuera, de ninguna manera. No se mancha las manos de sangre. No, no se mancha las manos. Dirige a la mafia para que haga el trabajo sucio por él”.

