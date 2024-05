Así serán las boletas electorales para la elección presidencial en México 2024

Si quieres votar por algpun partido político, solo debes marcar su emblema. El INE recomienda hacer con una cruz, pero es válida cualquier marca siempre y cuando no se salga del recuadro. Para votar por dos o más partidos en coalición debes marcar con una cruz los emblemas de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidtaura. Tu voto será considerado como nulo: si dejas en blanco la boleta o en caso de que marques toda la boleta sin una definición clara de tu voto, o si marcas los emblemas de dos partidos que no estén en coalición o si pones leyendas o marcas que no dejen claro el sentido de tu voto.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.