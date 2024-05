ANÁLISIS | Nikki Haley votará a favor del “caos” de Trump contra el que antes arremetía

El tibio apoyo de Haley a Trump deja algunos interrogantes, como si aceptará hacer campaña por él y si instará a sus votantes a respaldarle. Aunque dijo que votaría por el expresidente, Haley le instó a tomar medidas para acercarse a sus votantes. “Trump haría bien en acercarse a los millones de personas que me votaron y siguen apoyándome, y no dar por hecho que sólo van a estar con él. Y espero de verdad que lo haga”, dijo. Trump no ha hecho ningún esfuerzo por atraer a los votantes de Haley durante la marcha hacia la candidatura presidencial, a pesar de su imperiosa necesidad de cortejar a los votantes de los suburbios. Y recientemente se apresuró a desmentir las informaciones que apuntaban a que la exgobernadora de Carolina del Sur podría estar en su lista de candidatos a la vicepresidencia.

