Este 2024 cumplirán 65 años más personas que nunca en Estados Unidos. Esto plantea una gran oportunidad para el sector de la jubilación

También está el problema de la inflación. Las rentas vitalicias no ofrecen necesariamente pagos ajustados a la inflación, lo que significa que el valor de su paga garantizada disminuirá con el tiempo a medida que envejezca. En otras palabras, siempre hay que tener cuidado. Un sueldo fijo, incluso uno que emule una pensión tradicional, puede no ser la solución perfecta. Aunque dice que no le preocupan sus finanzas después de jubilarse, Messina, asistente administrativa en Nueva Jersey, admite que ella y su marido probablemente tendrán que recortar gastos, incluso con los beneficios de una pensión y una anualidad.

Ghilarducci advirtió que estos productos no serán gratuitos. Y aconsejó que, siempre que sea posible, los jubilados opten por gestionar sus ahorros por su cuenta. “Así no están sujetos a ninguna comisión y no están pagando los beneficios de otra persona”, dijo.

“Es estructuralmente defectuoso”, dijo Teresa Ghilarducci, economista laboral y profesora de The New School for Social Research, sobre el sistema 401(k).

Además, millones de empleados no tienen acceso a un plan de ahorro en el lugar de trabajo o no participan en él si lo tienen. Casi el 50% de las personas no tiene dinero ahorrado en una cuenta de jubilación, según datos de la Reserva Federal de 2022.

Estos tipos de planes de jubilación hacen recaer en el empleado la tarea de ahorrar e invertir. Con los planes 401(k), depende de los jubilados asegurarse de que no se quedarán sin dinero. Muchas personas no son capaces de ahorrar lo suficiente para la jubilación, lo que les deja potencialmente muy dependientes de las prestaciones de la Seguridad Social que acumularon en sus años de trabajo, y esas prestaciones no son cuantiosas. El cheque mensual medio de un jubilado este año es de US$ 1.915, según la Administración de la Seguridad Social. E incluso los jubilados con mayores ingresos durante su carrera profesional reciben entre US$ 2.710 y 4.873, dependiendo de la edad que tengan cuando se jubilen.

