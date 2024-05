Fue admitido en 122 universidades con US$ 5,3 millones en becas. Eligió según su amor por la música

“Lo di todo en el proceso de solicitud. Me puse en contacto con las universidades para asegurarme de que habían recibido mi solicitud y me aseguré de dar lo mejor de mí en mis redacciones. Pero no esperaba que tantas escuelas dijeran que sí, así que no estaba preparado”, dice Helms.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.