El agua del océano corre metros por debajo del “glaciar del fin del mundo”, con impactos potencialmente graves en el aumento del nivel del mar

A medida que el agua salada y relativamente cálida del océano se encuentra con el hielo, genera un “derretimiento vigoroso” debajo del glaciar y podría significar que se están subestimando las proyecciones del aumento global del nivel del mar, según el estudio publicado este lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

