Lynn Rippelmeyer pilotó un vuelo récord en EE.UU., pero se mantuvo en secreto durante años

El sueño no duró mucho, porque Rippelmeyer fue despedida una vez más: “Tenía 30 años, no tenía trabajo, no estaba casada, no tenía ingresos. Volar no funcionaba. Me preguntaba si había echado a perder mi vida”.

“Volví y aterricé con los dos motores apagados. Y no fue tan bien como lo podría haber hecho él, pero lo conseguí. Mi pierna, de tanto empujar el timón por los dos motores, estaba temblando. No podía ponerme de pie. ‘¿Por qué me hiciste eso?’ Y me dijo: ‘Porque no te voy a tener ahí arriba pensando que no puedes hacer algo que sí puedes. Y de nada'”.

“Un día, en el simulador, me dijo que tendríamos un fallo de motor en el despegue y luego un segundo fallo en el mismo lado. Y se supone que eso no debe ocurrir. Nunca ocurre. El primer oficial no tiene que demostrarlo. Pero no tuve tiempo de pensar en ello, simplemente tuve que afrontarlo”.

“Crecí en una granja en los años cincuenta. No había mujeres volando, no había mujeres piloto. Me interesaba la aviación porque había aviones volando por encima de mi cabeza, y pensaba en lo divertido que sería ver el mundo desde allí arriba. Lo más cerca que podía estar de imaginármelo era subir a caballo a la cima de unos acantilados de piedra caliza con vistas al río Misisipi, a un kilómetro y medio de la granja, e imaginar que el caballo tenía alas, como Pegaso, y podía remontar el vuelo y sobrevolar los campos”.

