Hace ya tres elecciones que Fernández de Kirchner no se presenta como candidata presidencial. En 2015 no podía hacerlo porque la Constitución argentina habilita solo dos mandatos consecutivos y ella acababa de cumplirlos, pero en 2019 y 2023 sí podía y no lo hizo. En 2023 se desempeñaba como vicepresidenta en el Gobierno de Alberto Fernández desde el inicio del mandato en diciembre de 2019.

“Milei, la revolución que no vieron venir” es la biografía autorizada del mandatario argentino. Uno de los escritores que firman el libro, Nicolás Márquez, estuvo en la conversación pública esta semana por expresiones homofóbicas explícitas, que no tiene sentido reproducir, durante una entrevista radial. El gobierno no contestó a CNN el pedido de comentarios sobre estas declaraciones. La semana pasada Márquez presentó si trabajo en la Feria del Libro y habló de la batalla cultural y de un cambio de época.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.