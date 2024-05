Como Melinda French Gates se convirtió en una de las filántropas más importantes del mundo

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, French Gates tiene un patrimonio neto de US$ 13.300 millones, mientras que el de Bill Gates es de US$ 153.000 millones. Pero en virtud de su acuerdo de salida, French Gates recibirá US$ 12.500 millones más para donar.

KRDO NewsChannel 13 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.