ANÁLISIS | Los políticos estadounidenses no están preparados para la revolución de la inteligencia artificial. Eso es malo para la economía

Ni siquiera veo por qué esto sería impopular. Si yo dijera: “Voy a tener una subvención en bloque para las comunidades. Voy a impulsar los colegios comunitarios”, ¿por qué es malo? Si soy gobernador, me encantaría. Si soy alcalde, me encanta. No entiendo por qué no podemos implementarlo.

Creo que sí se necesita ayuda gubernamental porque las empresas harán lo que les convenga, que sería ser más eficientes o utilizar la IA para revolucionar los procesos, pero no me corresponde a mí como empresa preparar a mis trabajadores para otro tipo de trabajo. Ese no es mi interés.

El crecimiento es siempre la respuesta correcta. Cualquier cosa que queramos hacer como sociedad -si queremos luchar contra el cambio climático, si queremos reconstruir nuestro ejército, si queremos educar y formar a la gente- tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo es que los políticos no hablan de esto? Imaginemos que tengo una moneda en la mano. El anverso es el crecimiento, y todos pensamos que eso es estupendo. Pero la otra cara es la disrupción. Los economistas creen que no puede haber crecimiento sin disrupción. Y como nuestra clase política no sabe cómo manejar la disrupción, han dejado de hablar de crecimiento.

